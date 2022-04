Aurélie COLAS

Titulaire d’une licence banque et assurance en alternance réalisée chez un agent général Axa. Mon diplôme obtenu, j’ai obtenu un poste au sein d’un cabinet de courtage en assurances dans la région.

Ce contrat à durée déterminée ayant pris fin en mai 2015, j’occupe depuis un poste « d’assistante d’expert » au sein d’un cabinet d’expertise en construction.

Je me permets donc de vous solliciter pour satisfaire au mieux mon souhait professionnel et réintégrer un cabinet d’assurances.

Mon expérience professionnelle au sein d’un cabinet de courtage m’a beaucoup apporté et ma formation chez AXA a été très enrichissante, je souhaite intégrer de nouveau un grand groupe comme le votre afin de promouvoir mon ascension professionnelle.



Mon BTS professions immobilières réalisé également en alternance sur un poste en parfaite autonomie confirme mon aisance relationnelle ainsi que mon sens des affaires et de la négociation.





Mon sens de l’organisation, ma facilité à apprendre rapidement et mon sens des responsabilités sont des qualités que je vous démontrerais à l’occasion d’une collaboration.

Persévérante et d'un naturel courageux, j'ai l'ambition d'employer toute mon énergie et mon dynamisme au développement et au service de votre groupe.





















Mes compétences :

Bonne négociatrice

Ambition

Entreprenante

Aisance relationelle

Autonomie professionnelle

Microsoft Office