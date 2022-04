Aurelie COLLIN

"Il n'est de richesse que d'hommes" selon Jean Bodin. Cette citation me permet de résumer mon parcours. Après avoir pris la direction d'un centre de formation en alternance et un centre de formation pour adultes dans les métiers de la Gastronomie, je me suis recentrée sur la fondation de l'homme : le tout-petit.

La pédagogie Montessori permet à l'enfant de se développer à son rythme, dans le mouvement et le raffinement de ses sens.

Les connaissances sont transmises du général au particulier avec un sens : ce qui les relie les unes aux autres. L'enfant est en sécurité, il développe l'estime de soi et sa confiance en ses possibilités.

Ainsi naturellement, il sait écrire, lire, compter à 6 ans tout en faisant des peintures et de la géographie !

Des enfants autonomes, confiants dans l'autre afin qu'ils créent le monde de demain en sachant s'adapter. Voila pourquoi j'œuvre pour l'ouverture d'une école Montessori Bilingue en cette rentrée 2014.