Philippe ALAUX

Sophrologue, j'interviens dans les entreprises pour la gestion du stress, dans le cadre de la loi sur le stress au travail , sous forme de stage de 3 demi-journées, ou de séances d'une heure par semaine via les comités d'entreprise.

Je propose aussi des protocoles individuels personnalisés en fonction de votre problématique (gestion du stress, confiance en soi, préparation à un évènement, amélioration de la qualité du sommeil, soulagement de la douleur...).

J'interviens également dans les écoles pour aider les enseignants à gérer le groupe classe, et les élèves à se préparer à un examen, favoriser la mémorisation et l'apprentissage.

Enfin, je propose mes services aux sportifs pour les aider à se préparer à des compétitions ou optimiser leur préparation physique et technico-tactique à travers la préparation mentale.

J'interviens à domicile et en entreprise.

