Aurélie COLLOT

Actuellement Responsable Communication Interne, j'ai pour principales missions de relayer la politique de l'enseigne, de promouvoir les différents projets de l'entreprise et de favoriser l'appropriation par les équipes.

Les cibles de communication varient suivant les projets : tous les collaborateurs (75 000 personnes), cadres (7 000), top management (400).

Mes qualités relationnelles et rédactionnelles, ma créativité et mes capacités à convaincre me permettent de mener avec succès des projets différents.



Mes compétences :

Communication

Communication interne

Gestion de projets

Organisation

Organisation d'évènements

Plans de communication