Aurélie ELBAZ

Investie et passionnée par mon métier, j'ai essayé de tirer le meilleur de mes expériences passées pour le mettre au profit de mes clients, prospects et consultants.



Keynesia est une société à taille humaine, créée en 2009, en pleine croissance. Keynesia est constituée d'une équipe Commerciale et Ressources Humaines spécialisée en informatique, finance de marché, gestion d'actifs et assurance. Notre objectif premier est d'identifier de forts potentiels et de les faire évoluer sur des projets à haute valeur ajoutée.



Réactivité, adaptabilité, bon relationnel, sens du service , persévérance, "pitbull", "ne lâche jamais", directe, honnête, travailleuse, juste, humble sont les principaux traits de mon caractère.



Mes compétences :

Ressources humaines

Audit

Gestion de projet

Conseil

Management

Coaching

Formation