Aurélie FOURNIER-GOIGOUX

Mon métier ! La formation. Mon domaine ! La sécurité. Riche d'un large panel de compétences dans une structure à taille humaine, j accompagne les entreprises, les salariés ou toute autre personne souhaitant se former jusqu à la réalisation de leur projet. De l'accueil à la clôture des dossiers de formations, en passant par la gestion des plannings jusqu'à l administration du centre mon expertise me permet d'être au plus proche des demandes avec rigueur et réactivité. Un métier polyvalent et avant tout humain.