Cyrille FLAMENT

J' ai exercé le métier d'expert comptable et commissaire aux comptes depuis l'année 1994

Je suis dirigeant de 3 cabinets d'expertise comptable et commissariat aux comptes

l'un à Boulogne sur mer

l'autre à Berck sur mer

le plus récent à Sainte Maxime (Var)



je suis par ailleurs maitre de conférence à l'université du littoral



Je suis titulaire en plus du diplôme d'expert comptable d'un master de recherche en gestion juridique et d'un diplôme universitaire de troisième cycle en gestion internationale de patrimoine (université de Clermont

Ferrand)

Depuis septembre 2018, j'approfondi la maitrise de la pratique de l'évaluation d'entreprise et de la levée de fonds en préparant un master à l'Université Paris Dauphine.



Je suis à la recherche de partenariats, mieux vaut faire des affaires ensemble dans un esprit de collaboration et de partage plutôt que de ne rien faire...



Mes compétences :

Audit

Conseil

Fiscalité

Expertise comptable

Droit

Contrôle interne