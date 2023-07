Historienne de formation, mes différentes expériences professionnelles et personnelles ont toujours été basées sur l'écoute, les contacts humains et le besoin d'aider mon entourage.



Mon parcours professionnel a été très diversifié mais l'aisance rédactionnelle, la créativité et la rigueur ont été des constantes. Passionnée d'écriture, j'ai pu jouer de ma créativité et de ma plume tour à tour en qualité de chargée de communication, chargée d'insertion professionnelle (des étudiants de 1er et 2e cycles universitaires) ou encore rédactrice pour une agence de presse locale.

Si toutes ces expériences professionnelles ont été épanouissantes, j'avais néanmoins envie de me tourner davantage vers les personnes et d'écrire non plus pour la communauté mais pour vous en particulier.

C'est donc naturellement que j'ai envisagé le métier d'écrivain public.



Vous aider dans vos démarches administratives, dans votre travail, vous donner un petit coup de pouce pour tenir vos délais, illustrer vos idées, rédiger pour vous, voilà la mission que je me suis fixée.



Je vous propose aujourd'hui de vous aider à réaliser votre biographie parce que chaque expérience est unique et exceptionnelle, ou tout autre événement de votre vie, comme une naissance ou un combat qui vous est cher, pour que ces souvenirs précieux ne tombent jamais dans l'oubli.



C'est désormais votre histoire qui m'intéresse ! C'est elle que je me propose d'écrire et d'illustrer.



BiogrAF

Aurélie Froger