Fabienne REBUS

En septembre 2011, j'ai obtenu un master 2 de veille technologique.



Je suis documentaliste au Centre d'information et d'orientation de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Je souhaite évoluer vers des fonctions de veille.



Auparavant, j'ai eu diverses expériences dans les secteurs public et privé. J'ai notamment été documentaliste chez l'OREAL pendant six mois. J'ai également été cyberlimier pour un moteur de recherche humain. Mon expérience totale dans le domaine des bibliothèques et de la documentation s'élève à 9 ans.



Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est le contact humain et la recherche d'information.



A l'occasion de ma participation à un projet de création de site Internet, je me suis intéressée au référencement, à la publicité sur internet, aux logiciels libres de publication sur le web...



Mes compétences :

Benchmarking

Bibliothécaire

Documentaliste

Indexation

Knowledge Management

Management

Recherche

Recherche d'information

Rédacteur

Référencement

Veille

Veille concurrentielle

Veille stratégique

Veille technologique