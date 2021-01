Aurelie GOMEZ

Je suis une femme dynamique, autonome et sérieuse et surtout passionnée par les voyages.



De nature souriante je suis une personne qui aime le travail bien fait, donc appliquée, exigeante aussi car je reste très engagée dans mon travail pour satisfaire l'exigence de mes clients mais surtout ne pas décevoir leur confiance.



Mes atouts passent à travers le sens du service avec un contact clientèle fort et important dans mon travail.



Mes nombreux voyages sont ma force: CIRCUITS, CROISIERES, SEJOURS, EDUCTOURS..

PAYS:

AUSTRALIE, BALI, MEXIQUE, MAURICE, USA, REP DOM, JAMAIQUES, ILES CAIMANS, TUNISIE, MAROC, ESPAGNE, PORTUGAL..CARAIBES: LA TORTOLA, STE LUCIE, MARTINIQUE, LA BARBADE





Je maîtrise les différents portails BtoB et internet, Amadeus, Galileo, Taranis, Sapeig, IGA.



Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire .



Mes compétences :

Agent de voyages

Commerciale

Guide

Guide accompagnatrice

Immobilier

Réceptif

ventes

Voyages

Vente