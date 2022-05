Aurélie GOTTAR

Consciente des enjeux sanitaires de notre environnement et ayant un fort intérêt pour le service public, j'ai orienté mes études dans le domaine de la santé publique en lien avec l'environnement. Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de découvrir différents aspects de l'évaluation et la gestion des risques sanitaires d'origine environnementale, que ce soit au sein d'organismes internationaux, de groupes industriels, de bureaux d'études, d'opérateurs publics ou encore de l'administration centrale.





Mes compétences :

Santé environnementale

Gestion des risques

Sites et sols pollués

Gestion de projet

Lutte contre les bruits de voisinage

Acoustique

Urbanisme

Évaluation des risques professionnels

Diagnostic environnemental

Administration réseaux

Evènementiel et logistique

Évaluation environnementale

Animation de réunions