Aurélie KLEIN

Diplômée de l'ECV, j'ai exercé mon métier d'infographiste pendant 3 ans au sein d'une entreprise de gravure.

Ces 10 dernières années ont également été enrichies par de nombreuses créations en tant qu'indépendante, notamment dans le domaine culturel (théâtre, associations) : Réalisation d'affiches, de logotypes, d'illustrations, et divers supports de communication...



Souhaitant évoluer professionnellement, enrichir mes connaissances sur la création web, j'ai suivi an complément une formation de Webmaster / Webdesigner à l'IFPA, me permettant de maîtriser les langages de programmation html, css, javascript, php et mysql, ainsi que les CMS Magento,Joomla, Prestashop et Oscommerce.

Je suis donc totalement autonome pour la création de sites web, tant sur le plan graphique et créatif que technique.



Je suis actuellement Webmaster pour une enseigne de matériel agricole et gère ses trois boutiques en ligne :

http://www.soudure-33.com

http://www.cloture-electrique-33.com

http://www.agriloisirs33.com



Mon CV et mon book sont visibles en ligne sur ma page perso :

http://aurelie.klein.pagesperso-orange.fr/



Mes compétences :

Graphisme PAO

WebDesign

Webmaster

Illustratrice

Illustration

CSS

HTML

Infographie

Graphisme

PHP

JAVASCRIPT

Publicité

Création