Forte d'expériences dans le secteur chimique et dune formation poussée dans le domaine

pharmaceutique, jai un grand sens du leadership, démontré lors de la conduite efficace de

projets complexes. Motivée et organisée, j'ai prouvé mes capacités à diriger et bâtir des

équipes de manière autonome avec un solide sens de l'initiative, dexcellentes aptitudes à la

communication, notamment dans la cohésion des équipes afin de garantir un environnement

de travail dynamique et productif.