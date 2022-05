Valérie SONTAG MAGREZ

Forte de 25 années dans l’univers de la communication et d’un titre de C.I.P. fraîchement décroché, je souhaite aujourd’hui éprouver la passion qui m’anime au sein d’une structure ou Insertion rime avec Vocation.



Rodée à tous les rouages de la publicité, j’ai travaillé sur de nombreux supports (édition, presse, affichage, packaging, radio, TV…) et pour de nombreux secteurs d’activité (industrie, mode, automobile, grande distribution, institutionnel…). Lors de ma reconversion, cette expertise, s'est révélée un atout majeur lors de mes différents stages en entreprise dans les secteurs du handicap, de l'artisanat et de l'IAE.

J’ai pu mettre à profit des compétences telles que mon sens relationnel, mon goût du travail

en équipe, ma connaissance de l’outil informatique... et en acquérir d’autres bien entendu.



Ouverte d’esprit, curieuse et impliquée, j’aime construire avec les personnes ; bénéficiaires, collègues ou chefs d'entreprises, une relation basée sur la confiance, afin de répondre le plus justement possible à toutes les attentes.



Mes compétences :

Communication - Marketing

Création

Médias

Psychologie

Rédaction

Ressources humaines

Analyser les besoins et définir les objectifs

Animation de réunions

Aide au recrutement

Prospection commerciale

Orientation professionnelle

Accompagnement collectif

Accueil du public

Accompagnement individuel

Réflexion stratégique

Veille stratégique