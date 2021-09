J'accompagne les entreprises sur les dispositifs emploi - formation.



Mes missions sont :



- Collecter et gérer les fonds de la formation professionnelle

- Optimiser le budget formation

- Informer et conseiller

- Offrir un service de proximité

- Simplifier la formation et l'emploi

- Mettre en relation les entreprises avec les acteurs territoriaux



Mes compétences :

Conseil

Conseil RH

Formation

OPCA

Plan de formation

Ressources humaines