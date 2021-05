Aurélie POULIN

Les Transports de l'Ain comptent plus de 500 collaborateurs, répartis sur 9 sites dans sur le département.

1ère entreprise de transports de voyageurs à avoir obtenu une Triple Certification Qualité, Sécurité et Environnement en 2009 et à toujours être certifiée ISO 9001, 45001 et 14001 par DEKRA certification.



Nous assurons plusieurs activités pour le compte du département de l'Ain :

'- Par autocars et autobus : transport scolaire, transport urbain sur certaines communes, transport pour les établissements scolaire, et l'exploitation de lignes régulières départementales.

- Avec des véhicules légers : transport adapté (transport scolaire à destination des élèves et étudiants en situation de handicap).



Le service QSE interviens sur les 9 sites pour piloter et et accompagner l'ensemble du personnel dans cette démarche.

Les 3 objectifs principaux :

- placer la satisfaction client au cœur de l'organisation,

- prévenir les risques professionnels relatifs à la santé et à la sécurité du personnel et de nos clients,

- et maîtriser limpact de nos activités sur lenvironnement.



Recrutée en Aout 2011 comme Chargée QSE, j'ai pu évoluer sur le poste d'adjointe du Responsable QSE en Janvier 2013. Depuis Janvier 2015, suite à l'évolution de l'activité de notre entreprise et à une réorganisation, j'occupe le poste de Responsable QSE.



