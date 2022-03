Aurélie RAYET

Sportifs, entrepreneurs, dirigeants... Je vous aide à atteindre votre zone d'excellence, en vous libérant du conditionnement mental qui vous limite. Cette zone où vos corps physique, mental, émotionnel et spirituel sont en parfait alignement, et vous ouvre ainsi à tous les possibles.



- Vous qualifier, vous préparer pour une compétition (Jeux Olympiques, RG...), optimiser vos performances

- Vous lancer dans l'entreprenariat, implémenter votre activité, accéder à la liberté et l'abondance

- Vous sentir plus heureux, confiant, détendu. Trouver l'équilibre entre exigences pro. et bien-être perso.



Entrepreneur passionnée, ma « mission » est de mettre mes capacités cognitives et intuitives au service des autres et de leur transformation. Coach et Préparatrice mentale depuis 5 ans, jai accompagné pas loin de 300 coachés sur le chemin de la résilience. Des potentiels sommeillant qui ont eu laudace dinvestir en eux pour créer la vie de leur rêve.



Collaborations : contact@aurelierayet.com