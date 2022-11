Aurélie RODRIGUEZ

Communications Multimédia



-Référencement SEO SEA

-Stratégie d'affiliation Web

-Recruter/fidéliser sur le web/e mailing

-Analyse Goggle Analytics

-Animer une communauté web

-Constituer des revues de presse-Réaliser des journaux dentreprise (papier ou Internet/intranet)

-Actualiser les informations dun site

-Création de marque/story telling

-Animer et organiser des réunions

-Organiser des événementiels

-Mettre en forme des informations pour un public externe(journaux, sites, affichages)

-Réaliser des fascicules informatifs et didactiques

-Conceptualiser des projets Internet

-Etablir des cahiers des charges

-Mettre en place des politiques, des plans et stratégies de communication,

-Réaliser des audits et études organisationnelles

-Recueillir analyser, retranscrire,rédiger, synthétiser des informations,



mais aussi bureautique,informatique,documentation...



Mes compétences :

Assistante

Communication

Community management