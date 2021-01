Aurélie SCHAAL

Forte de 12 ans d'expériences en tant que commerciale , puis manager d'équipes de vente, je suis toujours soucieuse de donner le meilleur de moi-même aussi bien à mes clients qu'à mes collaborateurs.

Manager fédérateur , l’exigence et la bienveillance forment à mon sens la meilleure des combinaisons pour mener mes équipes vers le succès.

Spécialiste de la satisfaction et de la fidélisation clients et partenaires, j'aime aussi porter et développer les projets et les ambitions d'une entreprise.

D'un naturel curieux, et dans la remise en question, j'aime m'intéresser à des domaines de compétences et des marchés divers et variés, ce qui explique également mon parcours.

Ma relation au travail est plutôt bien résumé par cette citation de Confusius "choisissez un travail que vous aimer et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie" ...



Mes compétences :

optique

cosmétique

Prêt à porter

Grande distribution