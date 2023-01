Aurelien BORNET

J'exerce depuis plusieurs année dans le domaine de l'eau, avec des expériences en bureau d'études (principalement maîtrise d'oeuvre) et en exploitation eau potable et assainissement.



J'ai acquis lors de ces expériences, les compétences suivantes:

- Gestion budgetaire, financière et administrative

- Direction de projets

- Maîtrise d'oeuvre

- Conception d'ouvrages

- Gestion commerciale

- Management



Mes compétences :

Budget et Controlling

Direction générale

Management

Gestion de projet

Développement commercial