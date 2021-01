Aurélien COUERON

Diplomé de l'IUP MIAGE de Nantes, j'ai débuté ma carrière dans plusieurs SSII. J'ai pu participer à de nombreux projets dans des domaines techniques et fonctionnels différents, d'abord en tant qu'ingénieur d'études puis rapidement en tant que chef de projet et architecte technique JEE/Web.

Aujourd'hui, j'ai rejoint VSC Technologies, une entreprise qui me permet de valoriser mes compétences techniques dans les domaines JEE et Web via des projets enrichissants.

Actuellement, je me passionne pour les nouveautés du Web, comme les applications web monopage (AngularJS, Knockout, Backbone.js), les APIs HTML5 (WebSocket, WebRTC, WebComponents, etc) ou encore les architectures de services REST.



Mes compétences :

Javascript

AngularJS

KnockoutJS

JEE

JAVA

REST

Maven

JQuery

Backbone.js

Web

CSS 3

HTML 5

Apache CouchDB