Andre PASCAL

15 ans d'expertise sur les systèmes d’information dans le domaine de la banque et du transport principalement.



Mes compétences : Pilotage de programmes, Management de projets, Urbanisation et Architecture des SI, Technologies Web, Mobile, Java, Génie logiciel, Méthodologie Agile/SCRUM.



Ma motivation : Contribuer à des projets d’envergure mettant en œuvre des technologies innovantes, rechercher les solutions les plus adaptées aux besoins du client en terme de coût, délai et surtout qualité.



Mes compétences :

SCRUM

ITIL

Management de projets

SQL

Web

Transport ferroviaire

Urbanisme

Architecture

CMMi

Java