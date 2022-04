Emmanuel QUARTIER

Responsable Centre de profits : 13 ans d’expérience

Gestion financière : optimisation de la rentabilité.

Gestion Ressources humaines : motivation et développement des équipes



Développeur commercial 15 ans d’expérience

Extension et fidélisation de la clientèle : prospection, contrats cadre…

Réponses à appels d’offres et négociation

Certifié ITIL v3 Foundation



Mes compétences :

Relationnel

Direction commerciale

Direction de centre de profits

Adaptabilité