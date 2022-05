Patrice BILLET

Toute mon offre est détaillée surArray



A partir de l'analyse de vos besoins et de l'utilisation optimale de Microsoft Office, obtenez des outils performants de pilotage et d'aide à la décision.

Ceux-ci peuvent être utilisés de façon interactive ou automatisés et diffusés par différents canaux de communication (mail, fax, pdf, ftp, impression, etc...)



Les informations contenues dans votre système d'information (ERP, CRM, SCM) sont directement exploitées.

Pour plus d'efficacité j'assure l'intégralité de la prestation de l'analyse de vos besoins métier à la mise en oeuvre opérationnelle.



Mes compétences :

Achat

ERP

Finance

JD Edwards

JDE

Microsoft CRM

Peoplesoft

Pilotage

Pilotage activité

SCM

Talend

Vente

Business Intelligence

Conseil

Conduite du changement

Informatique