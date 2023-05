Patrice VILET

Très jeune, j'ai rapidement appris que l'écoute des autres est primordial pour réussir.



Ainsi qu'il vaut mieux dire "je ne sais pas" même si vous maîtrisez à 95% un sujet car il y a toujours un petit quelque chose à apprendre.



Une fois ayant suffisamment "appris" la gestion d'un parc de véhicules, notamment auprès de 2 des 5 plus grand parc français, j'ai créé en 1993 mon Cabinet de Conseil pour en faire profiter le plus grand nombre.



En fait, le métier passionnant que j'exerce aujourd'hui n'est pas répertorié car nous sommes une dizaine tout au plus à l'exercer.



Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter car c'est toujours avec grand plaisir que j'y réponds que vous soyez responsable d'un parc de véhicules ou un confrère.



Bonne route



Mes compétences :

Logistique

Assurances

Automobile

Audit

Gestion