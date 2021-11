Aurelien DEMANNE

Administrateur système, réseau et télécom actuellement en poste au Luxembourg au sein de la banque Rotschild, en tant que responsable Reseau-Telecom sur toute l'Europe.



Je suis spécialisé en Cisco et Linux (Debian et Redhat) , je développe des scripts Shell (Bash, Ksh, Sh) et Python principalement , ainsi que de petites applications métier (Java, C++) .



Mes compétences :

Administration réseaux

Administration système

UNIX

Hardware / software

JAVA

Shell Unix

Python

C++

Shell

Développement

Programmation

Linux

Administration

Bash

Réseau

C