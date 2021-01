Diagnostic France et international, recrutement, formation et pilotage stratégique d'une force de vente France et d'un réseau de distributeurs à l'export dans 5 domaines de compétences: Commercial, Management, Marketing, Gestion, Transversal. Mise en place d'audit et plans d'actions sur les strates commerciales, managériales, marketing.



Mes compétences :

Vente

Export

Dynamisme

Marketing

Management

Négociation

Pilotage

Formation

Oenologie

Analyse