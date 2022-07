Aurélien POITOU

Après des études supérieures spécialisées en commerce agro-alimentaire, j'ai été recruté pour le poste de manager des rayons Alimentaire LS.



Véritable passionné par la grande distribution, je souhaite y effectuer ma carrière.

Aimer ce qu’on fait, que ce soit par volonté, par pragmatisme, par devoir, constitue les fondamentaux de la réussite et de l’épanouissement personnelle. Même à 27ans, j’ai la pertinence de croire en cela. J’espère ne pas me tromper.



Je suis courageux, tenace et à l'écoute. Travailler et unir en équipe est une source de motivation.



Mes compétences :

Commercial