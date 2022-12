Mehdi KAMRAOUI

Après plusieurs années d'expériences dans le secteur de l'aquaculture marine, je me suis orienté vers la distribution des produits de la mer, depuis plus de 13 ans.

Actuellement, je developpe un portefeuille de marché de gros, moules de corde (Mytilus Galloprovincialis) et huitres creuse de méditérranée (Crassostrea Gigas) au niveau national, Européen (Royaume-Unie, Suisse, Allemagne, Belgique) et vers les marchés grand export (Chine, Hong-Kong, Russie).

Notre dévouement, au travail de qualité, mène aujourd'hui Hélios Marine vers des marchés exigent, en perpétuelle demande de produits et de solutions adaptés.

Le respect et le plaisir sont au centre de nos valeurs...Respect du consommateur, Respect de nos collaborateurs, Respect de nos clients et de nos partenaires.



Notre mission...

Vous faire partager notre plaisir à découvrir des huîtres et des moules méditerranéenne aux goûts authentiques, vous garantir des produits de qualité, vrais, bons et naturels.



Mes compétences :

Achat

Chef de produit

Commercial

Compte clé

Grands Compte

Import

Moules

restauration

RHF

Produits de la mer