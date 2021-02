Aurélien SIEURIN

Étant passionné par l'Informatique, j'ai toujours la volonté d'apprendre de nouvelles connaissances dans ce domaine, tant au niveau programmation que management. L'Informatique évolue s'en cesse et est aujourd'hui totalement utilisé dans la vie quotidienne comme professionnelle.



Mon projet professionnel est de devenir chef de projet afin de mener à bien et dans les temps des projets de développement logiciels ou d'applications web. Cela me permettra également d'être au contact direct du client et des utilisateurs.



Mes compétences :

