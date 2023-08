Aurélien VINCENT

Issu dune formation pluridisciplinaire dans l'urbanisme et les transports, jai travaillé dans plusieurs secteurs dactivité (études et projets dans les déplacements urbains, événementiel, enseignement et entreprenariat) et vécu dans plusieurs pays (Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande).



Par mes expériences, jai développé une aisance relationnelle, un sens de lorganisation et de ladaptabilité, une grande réactivité ainsi que des compétences dans la conduite et la coordination de projets.



Aujourdhui je cherche à enrichir mon projet professionnel par une nouvelle expérience dans le montage et la gestion de projets. Désireux dapporter mes compétences sur de nouveaux projets, je suis disponible et motivé pour un nouveau challenge professionnel.





Mes compétences :

Gestion de projet

Conduite de projet

Préparation et animation et de réunions ou de conférences

Pilotage d'événements

Organisation d'évènements

Gestion budgétaire

Logistique