Mon expérience multi-sectorielle ma permis d'acquérir des connaissances dans différents domaines (médical, qui nécessite de la rigueur, un excellent relationnel et une gestion des urgences en cas de besoin; jury et formatrice, qui exige de travailler en équipe tout en étant capable d'autonomie). Je suis également en capacité de gérer les conflits et d'établir une relation de confiance avec des interlocuteurs variés (prestataires, fournisseurs, équipe, interne,...).