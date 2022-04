Directrice d'agence déléguée Aix-Marseille - Associée d'EODD Ingénieurs Conseils



Manager Sites et Sols Pollués



Chef de projet de mission sites et sols pollués et réhabilitation de décharges



Mes compétences :

ou ASSISTANCE

Surfer

Reduced Instruction Set Computer (RISC)

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad