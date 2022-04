Alain CARETTE

Issu initialement d'une formation d'ingénieur agroalimentaire avec une spécialisation en « innovations technologiques » et « optimisation des performances industrielles », j'ai pris la décision au bout de 4 années passées dans le secteur des laboratoires d'études, d'analyses et d'essais techniques, de me rapprocher du secteur de la programmation informatique et du développement web... secteur actuellement en plein essor et au cœur des nouvelles technologies et innovations.



J'ai intégré en 2012 le secteur de l'e-commerce en tant que développeur Java/JEE au sein de la société DataSolution, au niveau de laquelle j'ai pu développer des compétences en programmation java et en développement web (html, javascript, css...).



Puis j'ai rejoint par la suite la société Isagri en 2016, spécialisée dans l'édition de logiciel et acteur majeur du développement de l'informatique en Europe pour l'agriculture, la viticulture et la profession comptable... J'occupe actuellement le poste de programmeur C# au sein du service Outils de cette société avec pour tâche principal de participer au développement et à la maintenance du framework applicatif à la base de leurs logiciels.



Mes compétences :

ASP

Conception

Conception logiciel

Développement informatique

EJB

Etudes et développement

Hibernate

Informatique

JAVA

Java JEE

JEE

JSF

Merise

Microsoft SQL

Programmation

RMI

SGBD

Spring

Struts

UML

XML

Ingénierie