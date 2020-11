Aurore BALDUZZI

Je suis dynamique, volontaire et rigoureuse. Les pieds scientifiques et la tête littéraire. Après 9 ans dans l'industrie (téléphonie mobile puis secteur défense), je suis aujourd'hui éditrice, et j'adore ce métier !

Diffuser les savoirs a vraiment du sens pour moi, quel que soit le public.

Depuis 8 ans maintenant j'édite des manuels scolaires scientifiques de la maternelle au lycée général en passant par le primaire, le collège, les lycées pro et techno.

Je suis aussi conceptrice de contenus formatifs digitaux : je sais créer des formations en ligne, pour ajouter un autre outil de diffusion des savoirs aux projets éditoriaux !



Mes compétences :

Techniques éditoriales

Digital learning

Gestion de projet

Gestion d'équipe

Gestion des conflits