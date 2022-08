Aurore BERGÉ (CRAINEGUY)

Je suis aujourd'hui à Vannes ou j'exerce en independante.

Je fais du conseil en soin naturel : nutrition, phythothérapie, aromathérapie, et j'utilise aussi l'E.F.T pour une approche plus axée sur l'émotionnel.





Après avoir fait deux ans de fac j'ai trouvé par le biais du GRETA une formation adaptée à ce que je cherchais.

J'ai effectué un stage d'un mois puis plusieurs CDD au sein de l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé en tant que maquettiste presse pendant 6ans.

Je gérais des hebdomadaires et des trimestriels de presse professionnelle sur le marché du meuble, de la décoration et du design, depuis la mise en page jusqu'à l'envoi chez l'imprimeur.



J'ai quitté Paris pour Marseille où j'ai continué à développer mon activité de graphiste mais en free-lance, et où j'ai travaillé pour des créatrices de mode et d'objet déco pour enfant.





Mes compétences :

communication

secrétaire de rédaction

Adobe Photoshop

graphiste

maquettiste

presse