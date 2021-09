Psychologue clinicienne spécialisée dans le champs de la psychotraumatologie.



Plusieurs expériences auprès de personnes violentes, traumatisées et potentiellement souffrants d'handicaps psychiques. Victimes et agresseurs.



Public de tout âge.



A la recherche d'innovations, développement des pratiques dans un soucis éthique et déontologique.