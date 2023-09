Aurore CHASSAGNON

Formation : Recueil des besoins auprès des opérationnels, recherche et choix de prestataires externes et internes. Suivi des actions de formation : inscription, convention, convocation, vérification des factures, attestation de fin de stage, planification… Formation auprès des salariés en informatique (Word, Excel, Internet,…).



Recrutement au sein de Sociétés de travail temporaire : Prise en charge de l'intégralité du processus de recrutement : élaboration de profils de postes, rédaction d'annonces, recherche et sélection de candidats, entretien d’évaluation, sélection, rédaction des contrats de travail, facturation et suivi du règlement. Prospection auprès des entreprises.



Administration du personnel : Gestion de la paie (saisie des éléments variables : primes, absences...) et des notes de frais. Gestion des données administratives liées à la paie (arrêt maladie, accident du travail, suivi des congés, DUE, mutuelle, médecine du travail...)



Restructuration : Analyse et compréhension du Plan Social. Suivi, accompagnement et reclassement des salariés dans le cadre d’une Antenne Emploi.



Droit social : Analyses juridiques et sociales ponctuelles sur des points de droit spécifique. Relations avec les représentants du personnel (organisation des élections, compte-rendu, …)



Mes compétences :

Adaptable

Discrète

Organisée