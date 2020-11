Aurore CORNEILLE

Issue du secteur du commerce du sport, j'ai renforcé mes compétences commerciales et eu de multiples expériences significatives dans la vente et le conseil client. Aujourd'hui, je cherche à développer mes compétences managériales dans d'autres secteurs d'activité toujours liés au commerce.



Mes compétences :

Vente et conseils

Management

Marketing

GRC

GPEC

Merchandising

Gestion événement

Recherche de partenariat

Gestion commerciale

Marketing opérationnel

Trade marketing

Mobile marketing

Animation commerciale