Aurore COULY

J'ai intégré le groupe Voyages Landès, où j'occupe un poste de forfaitiste au service groupe au siège social.

Je suis diplômée en licence professionnelle "Tourisme et Economie Solidaire : territoires et entreprises".

Il y a deux ans, mon goût pour les voyages m’a poussé à entreprendre un séjour de sept mois en Australie qui m’a permis de parfaire mon anglais et de renforcer mon ouverture d'esprit.



Je suis sensible à des valeurs liées à la solidarité, aux préoccupations environnementales et sociales.

J'ai toujours été en quête d'expériences que ce soit dans le milieu associatif, institutionnel ou encore dans des agences de voyages.



Un résumé de mes compétences (acquises au cours de mes formations, emplois et stages en entreprises) :



- Analyse du système des jeux d’acteurs dans les entreprises et territoires : diagnostic territorial

- Gestion de projet - Etude de faisabilité et préconisations : état des lieux, entretiens acteurs et gestion d’outils méthodologiques

- Communication et évènementiel : gestion d’outils de communication, recherche partenariats, montage dossier de subvention, suivi budget, démarchage sponsors, valorisation adhérents réseau

- Attestation de formation « construire sa stratégie touristique numérique » à Gréoux les Bains (CECTD)

- Pratique de logiciels internes en entreprises : « Médiane », « Billetterie, « SI 2009 », « eZ Publish »

- Maîtrise du pack office et des logiciels (et GDS) : Power Point, Amadeus, Sphinx, publisher, illustrator

- Bon niveau en langues étrangères : anglais, espagnol et italien







Mes compétences :

Gestion de projet

GDS Amadeus

Ez publish