Aurore DELVALLÉE

Gérer vos projets de A à Z et les voir se réaliser... Du plan de communication à la mise en place, en utilisant les meilleurs moyens à ma disposition et le système D si nécessaire... Evaluer toutes les possibilités, choisir la meilleure option et tout donner pour que tout soit prêt en temps en heure... et en argent...

L'agence Moua! Communication répond efficacement à toute problématique de communication interne, externe, évènementielle et toute création de supports en print ou en web...

Femme de stratégie, je suis également femme de terrain et d'expérience, consciente des réalités, énergique, consciencieuse.

Passionnée d'évènementiel et de relations publiques, je suis accompagnée dans cette aventure d'une graphiste confirmée : Allison. Egalement illustratrice, elle représente la face créative de notre entreprise.

Pour mettre en place et réaliser votre stratégie de communication, n'hésitez plus : travaillez avec Moua!



Mes compétences :

Communication externe

Communication

Chef de projet

Relations presse

Assistante de direction

Agriculture

Communication évènementielle

Communication interne

Graphisme