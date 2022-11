Aurore TERRENEUVE BOEHNLE

Après plus de 10 ans d'expérience dans le secrétariat au sein d'entreprises aux domaines d'activités variés (formation, animation, hôtellerie, social, urbanisme, architecture, paysage, environnement, bâtiment, immobilier), j'ai choisi de mettre les compétences acquises dans cette fonction et ma passion pour les domaines de l'enseignement, de l'animation et de l'éducation au service d'une reconversion réussie dans ces domaines.

Forte également d'expérience en tant qu'AED, aide aux devoirs, animatrice, rigoureuse, disponible, polyvalente, j'aimerais trouver une entreprise qui mettra à profit mon expérience, mes qualités personnelles et ma motivation dans un poste d'assistante d'éducation.



Mes compétences :

EXCEL

ACCESS et POWERPOINT

Informatique : WORD

EBP Comptabilité Libérale et Entreprises

Surveillance de public jeune