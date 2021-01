Autonomia PORTAGE

Notre société de portage est implantée en Alsace, au cœur d'une région à forte activité. Après avoir proposé pendant près de 10 ans des services de portage salarial, nous proposons aujourd'hui des services de portage entrepreneurial pour la gestion du statut juridique des entrepreneurs sui souhaite conserver leurs indépendances.



Le portage entrepreneurial vous permet d'obtenir le statut d'indépendant porté. Ainsi vous pouvez exercer votre activité indépendante et réaliser votre propre chiffre d'affaires sans investissements financiers forfaitaires obligatoires.

Votre chiffre d'affaires vous est versé avec un bulletin de paie et vos frais professionnels sont comptabilisés en exonération de charges sociales et d’impôts.



Retraité, jeune diplômé, futur créateur d'entreprise, salarié, demandeur d'emploi, quelles que soient votre situation et votre compétence, AUTONOMIA vous donne la possibilité d'intervenir auprès de vos clients et de facturer vos prestations tout en bénéficiant du régime sociale du salariat et des avantages qui y sont associés.



Les avantages de la société :



12 bulletins de paie/an

Couverture sociale supérieure de 20% (régime local Alsace-Moselle)

Aucun coût d'inscription pour débuter

Pas de frais si vous ne réalisez pas de chiffre d'affaires

Libre gestion de votre emploi du temps

Accès Réseau de professionnels

Un interlocuteur unique pour toutes vos questions

Prime de parrainage

La possibilité d'utiliser notre numéro de Formateur pour dispenser des actes de formations.



Nos garanties :



Entreprise familiale dont le capital est détenu à 100% par la famille fondatrice

La propriété de votre porte-feuille client

L'affiliation à l'UNEPS (Syndicat professionnel de portage spécialisé) L'adhésion à la FEPS (Fédération européenne du portage).



AUTONOMIA vous conseille tout au long de son évolution en respectant votre liberté d'entrepreneur.



Pour répondre aux besoins ciblés de chaque métiers , AUTONOMIA a crée 8 départements spécialisés pour offrir des solutions de portage entrepreneurial adaptées aux différentes spécialités :



Département spécialisé pour les professionnels du sport :

https://www.portage-sport.fr



Département spécialisé pour les professionnels de l'informatique :

https://www.portage-salarial-informatique.fr



Département spécialisé pour les professionnels du conseil et de l'expertise :

https://www.portage-consultant.fr



Département spécialisé pour les professionnels de la formation :

https://www.portage-formateur.fr/



Département spécialisé pour les professionnels de la beauté :

https://www.portage-beaute.fr/



Département spécialisé pour les professionnels du bien-être :

https://.portage-sante-bien-etre.fr



Département spécialisé pour les professionnels de la communication :

https://.portage-communication.fr



Département spécialisé pour les professionnels de la vente :

https://www.portage-commercial.fr/



N'hésitez pas à nous contacter au 03 89 70 11 46 pour toutes informations.



Mes compétences :

Centre de formation AUTONOMIA

Portage Sport

Portage Informatique / Communication

Portage Santé / Bien-Être

Portage Beauté / Esthétique

Portage Fomation / Consulting