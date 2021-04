Auxane ALLANIC

Curieux et ouvert d’esprit mon parcours est riche de mes expériences tant en France qu'à l’étranger.



Sensible aux questions de l’environnement, je partage mes compétences au sein de projets portés par de solides valeurs.



Conseiller commercial à Manger Bio 35, nous proposons des produits biologiques et majoritairement locaux à destination des restaurations collectives (entreprises, écoles, collèges, hôpitaux...) sur l'ensemble du territoire de l'Ille-et-Vilaine

En s’approvisionnant en produits biologiques et locaux, la restauration collective renforce également son rôle social : elle consolide le lien entre agriculteurs et citoyens et garantit aux consommateurs l’accès à un repas de qualité, respectueux de l’environnement et de leur santé.



Si vous désirez des informations supplémentaires sur notre activité ou sur mon profil je vous invite à me contacter par message privé.



Mes compétences :

Corel Draw Suite

Adobe Photoshop

SAP

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Import/Export