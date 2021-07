Avedec-Togo ASSOCIATION

Je m'appelle Dodzi K. AGBOYI. Je suis le Président de l'association AVEDEC-Togo.

Alors pour association, nous donnons des cours de soutien aux élèves dans une école,nous organisons des campagnes de sensibilisation aux ist VIH/SIDA/Drogue, sensibilisation en santé de reproduction et la sensibilisation environnementale.

En gros, association intervient dans Éducation environnement et santé

Présentement Nous avons des enfants orphelins et démunis que nous soutenons.

nous sommes donc à la recherche d'urgence des bénévoles pour nos missions de stage et camp chantier humanitaire ou des bonnes volontés pour faire un don ou parrainer un enfants orphelins ou démunis.

Nous recevons aussi des touristes pour des circuits touristiques disponible avec des guides.



Contact

Au Togo : avedectogo2@gmail.com

Tel /whatapp (+228)90344677

En France: Lucie_weiss@outlook.fr

Au Luxembourg: selvlalutine@live.fr