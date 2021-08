Awa CARRÈRE DIA (CARRERE)

CEO & Founder de 2B Business Booster, Awa Carrère Dia a obtenu à l'Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar son DESCAE en 2004. Elle a occupé successivement des postes de Directrice marketing ou commerciale et a renforcé ses acquis académiques par deux masters : Commerce et Marketing des Affaires Internationales (CMAI) et Management et Marketing des Affaires Internationales (MMAI) de l'Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar et de l'Université de Lille.

Awa Carrère DIA a une expérience confirmée de plus de 17 ans en accompagnement d'Entreprises dans lélaboration de leurs stratégies marketing, commerciale et de communication, dans la mise en place d'indicateurs de performance (KPI) et de reportings.

Elle a également une expérience de dirigeante d'entreprise et enseigne la communication marketing à l'Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) de Dakar.

Elle est également aspirante au doctorat en marketing et stratégies de l'ESP.