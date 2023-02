Axel BRANGER

Depuis 2009 IBM – Software Group – Manager des ventes (Grands comptes Industriels)

• Organiser et gérer l'équipe commerciale (7 commerciaux en direct et 20 en indirect)

Déploiement des ressources et objectifs en fonction des profils

Recrutement et formation adaptée

Promotion des profils performants

• Favoriser un climat positif

Leadership reconnu / Communication globale et individuelle / Coaching personnalisé / Feedback

• Définir la stratégie commerciale

Analyse des enjeux stratégiques et des priorités métiers, par secteur d'activités

Affaires majeures et winbacks

• Adresser les enjeux stratégiques de nos clients

Développement de nouvelles approches répondant aux orientations des directions métiers

• Développer le chiffre d'affaire des offres logiciels & Services associés pour le secteur Industrie France (Automobile, Aéronautique, Chimie Pétrole & Industrie de transformation)

Consolidation du chiffre d'affaire récurrent par un travail de proximité avec l'ensemble de nos clients

• Piloter le cadencement des activités commerciales pour améliorer le chiffre d'affaire prévisionnel

Plan de compte annuel avec révision trimestrielle incluant les plans d'action des opportunités court terme et détection des projets à moyen/long terme

Mise en place de points hebdomadaires avec mon équipe directe

Mise en place de plans spécifiques par affaires avec les équipes étendues



2006 - 2008

IBM - Software Group – Manager des ventes / Brand

Manager Ventes pour Information Management Grands comptes Industrie, Telco, Public et Bancaire

Encadrement d’une équipe de 6 commerciaux

Création d’approches commerciales basées sur les apports métiers dans le domaine de la gestion de données structurées et non structurées.

Résultat 150% de l’objectif annuel



Manager Ventes pour Rational Grands comptes du secteur Industrie, Transport, Telco & Public

Encadrement d’une équipe de 6 commerciaux

Nouvelles approches stratégiques autour de la vente des solutions de développement logiciel et services associés : prospection, collaboration avec les intégrateurs et influenceurs, propositions à valeur ajoutée, refontes contractuelles

Croissances annuelles supérieures à 40%



1995 - 2005

DASSAULT SYSTEMES - IBM – PLM (Product Lifecycle Management)

Team Leader Commercial Grands Comptes

Développement de l’activité commerciale sur les grands comptes internationaux des domaines de l’Electronique, de

l’Electrique et de l’Aéronautique (secteur émergent et fortement concurrentiel)



Ingénieur d’Affaires Grands Comptes

Développement des ventes logicielles et services associés sur des comptes du domaine Automobile et Aéronautique

Gestion de comptes à l’international.



Ingénieur d’application



Mes compétences :

BPM

Cloud

ECM

ERP

Grands comptes

Management

Manager

Microsoft CRM

Négociation

Network

PDM

People Management

PLM

Sales

sales experience

Sales manager

Social network

Software Sales