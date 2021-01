Axel KOUASSI

Mon parcours professionnel m'a permis de maitriser à travers differents domaines d'application, les logiciels SAS, ACCESS, EXCEL et des langages tels que SQL ou VBA



De plus j'ai eu l'ocasion pendant mon parcours universitaire de mener differents projets en marketing quantitatif (ACM, ACP, segmentation,classification, extrapolation, redressement, stratification, typologie)

et en Économétrie :Modèles Logit, Probit,MCO, variables instrumentales, données de panel,modèles SETAR





Programmation SAS, Système de Gestion Bases de Données, Modélisation statistiques et Économétriques, SAS langage SQL. Conception, Exploitation et qualification des de données sous différents environnements

Maitrise des outils techniques tels que SAS,SQL VBA ACCESS,EXCEL

Notions sur les outils tels que STATA, EVIEWS



Mes compétences :

SAS

Excel et Access

Data mining

VBA

Analyse de données

SQL

Certification SAS