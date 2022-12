Axel NEVEUX

Actuellement responsable de point de vente à la Caisse d'Epargne Hauts de France au sein de l'agence de Nanteuil le Haudouin.



Mes principales missions sont le management de proximité avec 3 collaborateurs, le pilotage de l'activité commerciale, du risque et des contrôles, le développement de mon portefeuille client par un conseil adapté aux besoins du client, la fidélisation des clients, la proposition de solutions de financement, la promotion des produits bancassurances aux particuliers, conseiller la clientèle en termes d'investissements et de placements en l'orientant si nécessaire vers d'autres interlocuteurs, l'identification des risques financiers, la réalisation de certaines opérations back office, ...



Diplômé en Master 2 Management Entrepreneuriat et Gestion des Connaissances au sein de l'IAE d'Amiens. Cette formation m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences sur plusieurs domaines comme le management, la gestion, le marketing, la GRH, la communication, l'Intelligence Economique, les différents systèmes d'information, ...