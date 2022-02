Axelle MERLOT

DRH de formation, j’ai développé mes compétences Rh, management, communication au sein de structures mutualistes (mutuelles et activités santé) avant de prendre la direction d’une entreprise départementale mutualiste puis d’un réseau santé régional (optique, dentaire, audition, pharmacie, HAD, Ssiad...).

Je mets désormais mon expertise dans les domaines de direction générale, de management, des ressources humaines, de pilotage de projets et ma connaissance de l’environnement de la santé au service des entreprises en tant que consultante/chef de projet.



Mes compétences :

Stratégie d’entreprise

Accompagnement au changement

Management des Ressources Humaines

Communication interne

Pilotage de projets

Droit du travail

Droit de la santé

Management

Pilotage IRP